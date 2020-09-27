Стало известно о первых пострадавших от эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Уже сообщается о 14 пострадавших, однако погибших еще не считали.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в Facebook.

"Интенсивный обстрел сел Гапанлы, Чирагли и Орта Гарванд Тертерского района, Алханлы и Шукурбейли Физулинского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Геранбой и нескольких сел Дашкесанского района привел к гибели и ранениям среди мирного населения, в том числе многих домов и мирных жителей", - указано в сообщении.

О числе погибших пока что неизвестно, однако в больницах успели насчитать 14 пострадавших мирных жителей после активных обстрелов.

Отмечается, что самый крупный ущерб нанесен фермам крупного рогатого скота, а также сельскохозяйственной технике. В селе Джоджуг из-за обстрелов вышла из строя электростанция, которая питает весь Джебраильский район.

Напомним, вооруженные силы Азербайджана сообщили о том, что освободили семь сел в Нагорном Карабахе, однако в Армении эту информацию опровергают.

Как сообщала "Страна", между Арменией и Азербайджаном - резкое обострение на грани полноценной войны. Напряженность возникла вокруг Нагорного Карабаха, где война тлеет уже более 30 лет. Первые вспышки были еще в середине июля, а в ночь на воскресенье, 27 сентября, боестолкновения пошли по всей линии фронта. Удар был нанесен и по столице Карабаха городу Степанакерт. По меньшей мере один азербайджанский вертолет сбит, а три танка подбито. Есть сообщения о погибшей женщине и ребенке.

Правительство Армении уже объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности дать отпор "армянским фашистам". На его стороне уже выступила Турция, которая пообещала Баку полную поддержку.