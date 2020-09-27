На границе Украины с Россией задержали машины, которые провозили около 600 килограммов красной икры, одежду и косметику контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники Сумского отряда и сотрудники СБУ, реализуя оперативную информацию офицеров пограничного оперативно-розыскного отдела (с местом дислокации н.п. Краснополье), на участке отдела "Краснополье" вблизи границы остановили две машины. Одна из них - "Toyota Prado" украинской регистрации, другая - грузовая "ГАЗель" без регистрационных знаков. Обоими автомобилями управляли граждане Украины", - указано в сообщении.

Отмечается, что при обыске внедорожника и грузовика пограничники нашли около 600 кг красной икры, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметикой. Общая оценка товаров колеблется от одного до двух миллионов гривен.

Примечательно, что пограничники патрулировали район из-за наводки о попытке провезти другую контрабанду. Теперь нарушителям сообщат о подозрении в незаконном пересечении границы, попытке провоза контрабанды и незаконной замене номеров.

Видео: YouTube / ГПСУ

Напомним, украинские пограничники задержали преступника с удостоверением дипломата, который пытался через украинский пункт пропуска провезти в Венгрию 183 500 пачек сигарет без акцизных марок.

Как сообщала "Страна", сотрудники пограничного отряда в Черкасской области задержали пилота и изъяли у него сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера. Ранее этот самолет нарушал границу с Румынией для нелегального перевоза сигарет.