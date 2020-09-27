Военные Армении заявили, что в ходе сегодняшнего, 27 сентября, обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял четыре вертолета, десять танков и БМП.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

"Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с северного, южного и юго-восточного направлений. В настоящее время части Армии обороны ведут оборонительные бои на указанных направлениях, пресекая продвижение противника. Противник несет большие потери в живой силе и бронетехнике ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе столкновений были уничтожены четыре вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погиб ребенок и женщина.

Всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Это подтвердил экс-замминистра юстиции Армении Рубен Меликян. Согласно Конституции, военное положение может быть объявлено в случае вооруженного нападения, наличия непосредственной угрозы нападения или объявления войны. После такого решения созывается специальное заседание парламента.