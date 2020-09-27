Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после крушения военного самолета Ан-26, совершавшего учебный полет с курсантами на борту, идет на поправку.

Об этом сообщает "Армия.inform" со ссылкой на старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона, подполковника медицинской службы Юрия Клапчука.

"Единственный уцелевший после падения самолета Ан-26 под Чугуевом курсант летного факультета Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба Вячеслав Золочевский идет на поправку", - рассказал он.

Сейчас состояние парня описывают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Вячеслав хорошо себя чувствует, активно общается с врачами и родственниками, вскоре к нему пустят друзей из университета. Выписать пострадавшего смогут примерно через неделю, после этого порекомендуют пройти реабилитацию.

Напомним, изначально после крушения сообщалось о двух выживших -курсантах. Правда, утром 26 сентября, один из них скончался в реанимации. Это был Виталий Вильховой.

По словам матери Славы Ирины Золочевской, парню чудом удалось выжить, благодаря тому, что он выпрыгнул из летящего самолета без парашюта.

Как сообщала "Страна", отец Вячеслава Золочевского, курсанта, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе в Чугуеве Харьковской области, сам пережил три падения самолета.

Также "Страна" писала, что самолет Ан-26, на котором разбились курсанты, возможно находился в неисправном состоянии.