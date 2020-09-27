Украинская википедия начала цензурировать СМИ. Фото ZiK
Украинская википедия начала цензурировать СМИ. Фото ZiK

На днях украиноязычная Википедия объявила, что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ. В их список попала и "Страна". 

Наш ресурс и несколько других объявили "пропагандистским". Однако достаточно беглого взглядя на саму укро-Вики, чтобы понять, кто именно занимается самой низкопробной пропагандой. 

Как выяснила "Страна", модерировать сетевую энциклопедию в Украине доверили активистам ультраправого толка. Деньги им поступают из США, а статьи они цензурируют вместе с украинским МИДом. 

Ситуация похожа на историю с украинским сегментом Facebook, который тоже отдали на откуп националистам из организации StopFake. Которую неоднократно уличали в раздаче "банов" за "неправильную" политическую позицию.

Разбирались в скандале с украинской Википедией. 

Как украинская Википедия "Страну" блокировала

Украинская версия "Википедии" на днях заявила о том, что вводит цензуру при цитировании определенных СМИ. В их список попала и "Страна". 

"С сегодняшнего дня на украинской Википедии любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки. Касается 112, zik, newsone, наш, страна, Политека (всего 26 сайтов)", - написал 24 сентбяря администратор сетевой энциклопедии Назар Токарь.

Назар Токар скриншот

Он также опубликовал список "запрещенных" сайтов. В нем обращает на себя внимание наличие известных украинских СМИ - помимо "Страны", туда попала "КП в Украине", сайты телеканалов 112, Newsone, ZiK, "Наш". Из крупных российских ресурсов - "Комсомолка", РИА Новости, "Известия". 

список сайтов для википедии в Украине 

После такого "каминг-аута" в соцсетях заговорили о том, что украинская Википедия превзошла саму себя в предвзятости. 

"Модераторы украинской Википедии уже давно превратили ее в пропагандистский отстойник. В котором нет место объективной информации, а есть лишь манипуляции фактами и тенденциозность исходя из идеологических предпочтений самих модераторов.

Теперь же они решили сделать каминг-аут и прямо внесли наш сайт, а также другие украинские СМИ в разряд неугодных.

В такой ситуации мы призываем всех наших читателей не доверять информации украинской Википедии и воспринимать ее как ангажированный пропагандистский ресурс", - заявил телеграм-канал "Политика Страны".

Экс-нардеп Виталий Журавский также возмутился выходкой "экциклопедистов" украинского разлива.

"О том, что украинская Вики - это помойка, а её админы - с однобоким тенденциозным мышлением, мне лично известно давно.

Эти сволочи ещё в 2014 тупо переписали мою страницу, напичкав ее откровенной ложью и лишили возможности написать правду.

Теперь эта выгребная яма будет ограничивать использование ссылок на 26 сайтов, среди которых очень популярные - Страна.ua, 112, ZIK, НАШ и Newsone!

И это называется "свободой слова"".

скриншот из Телеграм

И, отметим, такое отношение к украиноязычной Википедии имеет веские основания

Что пишет украинская Вики?

Спорные  вопросы украинская Вики освещает крайне тенденциозно. И является скорее площадкой для выражения политических взглядов администрации ресурса, а не источником объективной информации.

Вот, к примеру, на днях сайт назвал президентом Беларуси Светлану Тихановскую.

Светлана Тихановская - скриншот из Википедии

Конечно, есть веские основания сомневаться в демократичности избрания Лукашенко. Однако "назначать" президентом человека, чья победа точно так же не доказана - это чистая пропаганда.

Примеров подобного подхода масса. Например, в статье о трагедии 2 мая в Одессе, укро-Вики без обиняков заявляет, что националистам противостояли "пророссийские коллаборационисты".

Коллаборационист - термин сугубо военного времени, он используется в отношении тех, кто перешел на сторону армии противника. Такое применение допустимо в интернет-баталиях, но не в серьезной энциклопедии. 

При этом в русской версии они более нейтрально названы "пророссийские активисты" или "Антимайдан". 

противостояние в Одессе - скриншот из Википедии

Надо ли говорить, что в статье проводится мысль, будто жертвы одесской трагедии подожгли сами себя - хотя есть фото и видео, как националисты разливали коктейли Молотова под стенами сгоревшего Дома профсоюзов. А также стреляли по окнам. 

Интересно подает украинская Вики персоналии Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Во вступлении о Зе сразу идет критика - мол, общественность часто порицает президента за "унижения украинцев" и  "неуважительное отношение к украинскому языку". Также его называют "фигурантом скандалов с офшорами" и даже упрекают, что в повседневном общении президент использует русский язык.

Зеленский - скриншот из Википедии

Что же до Порошенко, то о нем во вступлении нет ни слова критики. Наоборот, говорится, что он остановил российскую агрессию, добился безвиза и автокефалии ПЦУ. 

Хотя общеизвестно, что офшорные скандалы давно стали визитной карточкой Порошенко. Да и русским языком он точно так же пользуется в быту, как и Зеленский. Также не говорится в преамбуле, что будучи президентом, Петр Алексеевич три года зарабатывал на российской фабрике "Рошен", выплачивая налоги в российский бюджет. 

Но об этом на самом видном месте статьи ничего нет, а ниже по странице о тех же офшорах сказано лишь вскользь. Да и остальные вопросы, компрометирующие Порошенко, подаются в урезанном виде и очень нейтрально. 

Правда, упоминается, что "нейтральность этой статьи под сомнением". Однако никто пока ничего не исправляет. 

Порошенко - скриншот из Википедии

Есть и другие примеры столь же вольного обращения с информацией.

Статья о войне СССР с нацистами содержит утверждение, что война характеризовалась "чрезвычайной жестокостью с обеих сторон". При этом даже англоязычная Вики ограничивается просто признанием факта жестокости - украинская же уравнивает нацистов и советские войска. 

немецко-советская война - скриншот из Википедии

Практически половину статьи в украинской Вики занимает "разоблачение советских мифов". При этом нет вообще раздела о геноциде на оккупированных немцами советских территориях. Хотя он есть, например, даже в аналогичной статье англоязычной Вики. И занимает там много места. 

Более того, в украинской версии не упоминается даже такой знаковый для Украины персонаж как гауляйтер  Эрих Кох, известный цитатой: "Меня знают как брутальную собаку ... Наша работа - высасывать из Украины все, что мы можем достать ... Я жду от вас максимальной строгости по отношению к коренному населению". Он признан виновным в гибели 4 миллионов украинцев. 

Интересно, что именно эту цитату английская Вики приводит как одно из доказательств преступлений нацистского режима. Украинская же версия сетевой энциклопедии проходит мимо данного факта и вообще Коха. Не упоминает она в цитированной статье также план "Ост", который непосредственно касался Украины.

При этом отдельные статьи и об "Осте", и о Кохе в украинской версии энциклопедии представлены. То есть их в базовую статью о войне не вставили намеренно. 

Лексика у "энциклопедистов" из Украины тоже характерная: "В конце 1943 года СССР удалось захватить Восточную Беларусь и Восточную Украину". Звучит, будто Красная Армия совершила акт агрессии, а не освободила свою территорию. 

Из раздела же "Гитлер и Украина" следует, что фюрер был едва ли не меценатом украинского искусства. Также указывается, что Гитлер был благотворителем и в годы Голодомора направил украинским немцам 1000 марок. При этом нет ни слова о том, как гитлеровский режим развязал геноцид украинцев.

Также непонятно, что делает в разделе о Гитлере и Украине факт изучения фюрером английского и французского языка. Видимо, подчеркивается, какой культурный человек нас оккупировал.

Гитлер и Украина - скриншот из Википедии

То есть понятно, что помимо грубых фактологических или структурных ошибок, украинская Вики является по сути пропагандистским продуктом, который призван проводить в жизнь националистическую парадигму.

Взглянем на создателей этого контента. 

Кто пишет украинскую Википедию

Интересно, что админов украинской Вики с весны открыто поддерживает нынешняя украинская власть. При том, как писалось выше, сами они Зеленского открыто дискредитируют и, как будут видно ниже, активно участвуют в националистических акциях против президента и его политики.

В апреле этого года Министерство иностранных дел совместно с ОО "Викимедиа Украина" запустили масштабный проект - по привлечению людей к наполнению Википедии информацией об Украине. Как заявлялось - "для противодействия дезинформации".

Тогда в пресс–службе МИД заявили, что защита прав и противодействие дезинформации - стратегический приоритет внешней политики Украины. Проект был направлен на наполнение "правдивой и точной" информацией об Украине, войне на Донбассе, аннексии Крыма. А также об интеграции Украины в НАТО и ЕС.

"Вместе с партнерами МИД начинает борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках данного проекта создано 188 статьи и исправлено 300. Преимущественно на тему российско–украинских отношений, международных договоров, религии. 

Выше мы уже разбирали, как это выглядит на практике. А теперь посмотрим, кто именно цензурирует украинский сегмент Википедии.

ОО "Викимедиа Украина" имеет статус регионального отделения американского фонда "Викимедиа в Украине" и пополняет свой бюджет из фонда "Викимедиа США". По словам основателя ОО "Викимедиа Украины" Юрия Пероганича, бюджет украинского фонда составляет 100 тыс. долларов в год.

Судя по уставном списку сотрудников ОО "Викимедиа Украина" и по их соцсетям, многие из них часто принимают участие в мероприятиях, организаторами которых преимущественно являются люди правых взглядов. Также среди руководства ОО "Викимедиа Украины" есть те, кто является сооснователем организаций с правыми взглядами.

К примеру, председатель ОО "Викимедиа Украина" Евгений Букет.

 Евгений Букет

На своей странице в Facebook Букет указал, что работает редактором в "Украинская Википедия".

Также Букет является сооснователем ряда общественных организаций, связанных с "правыми" взглядами. А именно: ОО "Молода просвіта" и "Молода просвіта" Киевской области, которая придерживается националистических идей развития общества. ОО "Молода просвіта" тесно сотрудничает с другими "правыми" организациям "Тризуб" имени Степана Бандери, "Пласт", Молодий Рух".

Также Букет основал ОО "Общество Редакторов Украинской Википедии" (ТРУ Вики). Сооснователь этой же организации - Андрей Бондаренко, который в свою очередь является основателем ОО "Викимедия Украина".

Одним из участников организации (ТРУ Вики) является Алексей Юрченко, который учредил ОО "Союз защитников прав участников АТО", члены которого активно принимают участие в акциях националистического характера.

Член правления ОО "Викимедиа Украины" Антон Обожин.

Антон Обожин

Антон Обожин

Из социальных сетей Обожина видно, что он активный участник акций протеста, флешмобов, образовательных мероприятий, которые организовывает движение "Відсіч".

В Википедии написано, что "Відсіч" - активное украинское ненасильственное общественное движение, созданное в 2010 году как реакция на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и его "пророссийские" тенденции. Эта организация, в свою очередь, тесно сотрудничает с такими организациями, как "Тризуб" имени Степана Бандери, "Пласт", Молодий Рух".

Также на фотографиях Обожина мы заметили еще одного волонтера из "Украинской Википедии" Дмитрия Карпия. А еще Карпий является активным участником движения "Відсіч".

Дмитрий Карпий

Дмитрий Карпий 

А это Алексей Иванов - администратор в "Украинская Викимедиа". Как видим - активный участник акций в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета.

Также Иванов - сокоординатор в "Рух опору капітуляції" – это объединение общественных организаций, деятельность которых направлена на противодействие имплементации политической части Минских договоренностей. "Рух опору капітуляції" постоянно обвиняет Зеленского в "зраде" и принимает активное участие в акциях, которые организовывают выше упомянутые "правые" организации.

Алексей Иванов 

Также Иванов - сокоординатор в "Рух опору капітуляції" – это объединение общественных организаций, деятельность которых направлена на противодействие имплементации политической части Минских договоренностей и на сохранение евроатлантического курса Украины. "Рух опору капітуляції" принимает активное участие в акциях, которые организовывают выше упомянутые "правые" организации.

Еще один активист - Лео Овчаренко. Работает редактором в "Украинской Википедии".

Лев Овчаренко 

Также Овчаренко принимает активное участие в акциях протеста, которые организовывает "Рух опору капітуляції" и "Відсіч", что подтверждается фотографиями Овчаренко на странице в Facebook.

Лео "прославился", когда пришел на презентацию в Киеве российской блогерши Митрошиной и сорвал ее. Фанаты блогерши даже пытались побить Овчаренко, но его спасла полиция, которую они вызвали. Позже парню, который подрался с Овчаренко и его группой поддержки угрожал глава С14 Евгений Карась.

Основатель "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич, также, судя по странице в Facebook, периодически принимает участие в акциях протеста таких организаций, как "Рух опору капітуляції" и "Відсіч". В 2017-м он был спикером на литературных "еврочтениях", организованных при поддержке "Фундації вільні люди", которая регулярно устраивает детские лагеря с уклоном на национал–патриотическое воспитание.

Юрий Пероганич

Интересно, что при поддержке "Фундації вільні люди" проходили встречи националистов, на которых вместе с лидером скандальной неонацистской группы "Сокира перуна" Арсением Белодубовым был замечен муж экс–министра Ульяны Супрун Марко. После этого случая официальный партнер Facebook, организация Stopfake, лицом которой и является Марко Супрун, попала в международный скандал. Канадский журналист Майкл Колборн написал материал о связях украинского Facebook с неонацистами.

Но, как видим, абсолютно та же история и с украинской "Википедией", модерацию которой отдали на откуп националистам.

Причем они открыто поддержали "побратимов" из StopFake, когда атаковали в одной из статей энциклопедии журналистку сайта "Заборона" Екатерину Сергацкову - она критиковала Супруна и факт-чекеров из Facebook за их близость к ультраправым. И вынуждена была из-за угроз радикалов покинуть Киев

Статья о Сергацковой содержит пункт, в котором баланс цитирования смещается в пользу точки зрения, будто главред "Забороны" - агент Кремля, а все ее обвинения безосновательны. Более того, журналистка якобы стала инструментом российской информационной атаки на StopFake.

Этот эпизод показывает, что цензоры и ФБ, и Википедии - по сути одна команда. 

Итак, если подытожить, то мы видим, что авторы и модераторы украинской Вики - это активные и заангажированные участники политического процесса, крайне правого толка. И это рождает вопросы собственно к "материнской" Википедии, которая, будучи тоже не идеальной, все же куда более сбалансированна. Украинский же раздел знаменитого сервиса стал по сути чистым пропагандистским продуктом.

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