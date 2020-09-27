На днях украиноязычная Википедия объявила, что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ. В их список попала и "Страна".

Наш ресурс и несколько других объявили "пропагандистским". Однако достаточно беглого взглядя на саму укро-Вики, чтобы понять, кто именно занимается самой низкопробной пропагандой.

Как выяснила "Страна", модерировать сетевую энциклопедию в Украине доверили активистам ультраправого толка. Деньги им поступают из США, а статьи они цензурируют вместе с украинским МИДом.

Ситуация похожа на историю с украинским сегментом Facebook, который тоже отдали на откуп националистам из организации StopFake. Которую неоднократно уличали в раздаче "банов" за "неправильную" политическую позицию.

Разбирались в скандале с украинской Википедией.

Как украинская Википедия "Страну" блокировала

Украинская версия "Википедии" на днях заявила о том, что вводит цензуру при цитировании определенных СМИ. В их список попала и "Страна".

"С сегодняшнего дня на украинской Википедии любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки. Касается 112, zik, newsone, наш, страна, Политека (всего 26 сайтов)", - написал 24 сентбяря администратор сетевой энциклопедии Назар Токарь.

Он также опубликовал список "запрещенных" сайтов. В нем обращает на себя внимание наличие известных украинских СМИ - помимо "Страны", туда попала "КП в Украине", сайты телеканалов 112, Newsone, ZiK, "Наш". Из крупных российских ресурсов - "Комсомолка", РИА Новости, "Известия".

После такого "каминг-аута" в соцсетях заговорили о том, что украинская Википедия превзошла саму себя в предвзятости.

"Модераторы украинской Википедии уже давно превратили ее в пропагандистский отстойник. В котором нет место объективной информации, а есть лишь манипуляции фактами и тенденциозность исходя из идеологических предпочтений самих модераторов.

Теперь же они решили сделать каминг-аут и прямо внесли наш сайт, а также другие украинские СМИ в разряд неугодных.

В такой ситуации мы призываем всех наших читателей не доверять информации украинской Википедии и воспринимать ее как ангажированный пропагандистский ресурс", - заявил телеграм-канал "Политика Страны".

Экс-нардеп Виталий Журавский также возмутился выходкой "экциклопедистов" украинского разлива.

"О том, что украинская Вики - это помойка, а её админы - с однобоким тенденциозным мышлением, мне лично известно давно.

Эти сволочи ещё в 2014 тупо переписали мою страницу, напичкав ее откровенной ложью и лишили возможности написать правду.

Теперь эта выгребная яма будет ограничивать использование ссылок на 26 сайтов, среди которых очень популярные - Страна.ua, 112, ZIK, НАШ и Newsone!

И это называется "свободой слова"".

И, отметим, такое отношение к украиноязычной Википедии имеет веские основания

Что пишет украинская Вики?

Спорные вопросы украинская Вики освещает крайне тенденциозно. И является скорее площадкой для выражения политических взглядов администрации ресурса, а не источником объективной информации.

Вот, к примеру, на днях сайт назвал президентом Беларуси Светлану Тихановскую.

Конечно, есть веские основания сомневаться в демократичности избрания Лукашенко. Однако "назначать" президентом человека, чья победа точно так же не доказана - это чистая пропаганда.

Примеров подобного подхода масса. Например, в статье о трагедии 2 мая в Одессе, укро-Вики без обиняков заявляет, что националистам противостояли "пророссийские коллаборационисты".

Коллаборационист - термин сугубо военного времени, он используется в отношении тех, кто перешел на сторону армии противника. Такое применение допустимо в интернет-баталиях, но не в серьезной энциклопедии.

При этом в русской версии они более нейтрально названы "пророссийские активисты" или "Антимайдан".

Надо ли говорить, что в статье проводится мысль, будто жертвы одесской трагедии подожгли сами себя - хотя есть фото и видео, как националисты разливали коктейли Молотова под стенами сгоревшего Дома профсоюзов. А также стреляли по окнам.

Интересно подает украинская Вики персоналии Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Во вступлении о Зе сразу идет критика - мол, общественность часто порицает президента за "унижения украинцев" и "неуважительное отношение к украинскому языку". Также его называют "фигурантом скандалов с офшорами" и даже упрекают, что в повседневном общении президент использует русский язык.

Что же до Порошенко, то о нем во вступлении нет ни слова критики. Наоборот, говорится, что он остановил российскую агрессию, добился безвиза и автокефалии ПЦУ.

Хотя общеизвестно, что офшорные скандалы давно стали визитной карточкой Порошенко. Да и русским языком он точно так же пользуется в быту, как и Зеленский. Также не говорится в преамбуле, что будучи президентом, Петр Алексеевич три года зарабатывал на российской фабрике "Рошен", выплачивая налоги в российский бюджет.

Но об этом на самом видном месте статьи ничего нет, а ниже по странице о тех же офшорах сказано лишь вскользь. Да и остальные вопросы, компрометирующие Порошенко, подаются в урезанном виде и очень нейтрально.

Правда, упоминается, что "нейтральность этой статьи под сомнением". Однако никто пока ничего не исправляет.

Есть и другие примеры столь же вольного обращения с информацией.

Статья о войне СССР с нацистами содержит утверждение, что война характеризовалась "чрезвычайной жестокостью с обеих сторон". При этом даже англоязычная Вики ограничивается просто признанием факта жестокости - украинская же уравнивает нацистов и советские войска.

Практически половину статьи в украинской Вики занимает "разоблачение советских мифов". При этом нет вообще раздела о геноциде на оккупированных немцами советских территориях. Хотя он есть, например, даже в аналогичной статье англоязычной Вики. И занимает там много места.

Более того, в украинской версии не упоминается даже такой знаковый для Украины персонаж как гауляйтер Эрих Кох, известный цитатой: "Меня знают как брутальную собаку ... Наша работа - высасывать из Украины все, что мы можем достать ... Я жду от вас максимальной строгости по отношению к коренному населению". Он признан виновным в гибели 4 миллионов украинцев.

Интересно, что именно эту цитату английская Вики приводит как одно из доказательств преступлений нацистского режима. Украинская же версия сетевой энциклопедии проходит мимо данного факта и вообще Коха. Не упоминает она в цитированной статье также план "Ост", который непосредственно касался Украины.

При этом отдельные статьи и об "Осте", и о Кохе в украинской версии энциклопедии представлены. То есть их в базовую статью о войне не вставили намеренно.

Лексика у "энциклопедистов" из Украины тоже характерная: "В конце 1943 года СССР удалось захватить Восточную Беларусь и Восточную Украину". Звучит, будто Красная Армия совершила акт агрессии, а не освободила свою территорию.

Из раздела же "Гитлер и Украина" следует, что фюрер был едва ли не меценатом украинского искусства. Также указывается, что Гитлер был благотворителем и в годы Голодомора направил украинским немцам 1000 марок. При этом нет ни слова о том, как гитлеровский режим развязал геноцид украинцев.

Также непонятно, что делает в разделе о Гитлере и Украине факт изучения фюрером английского и французского языка. Видимо, подчеркивается, какой культурный человек нас оккупировал.

То есть понятно, что помимо грубых фактологических или структурных ошибок, украинская Вики является по сути пропагандистским продуктом, который призван проводить в жизнь националистическую парадигму.

Взглянем на создателей этого контента.

Кто пишет украинскую Википедию

Интересно, что админов украинской Вики с весны открыто поддерживает нынешняя украинская власть. При том, как писалось выше, сами они Зеленского открыто дискредитируют и, как будут видно ниже, активно участвуют в националистических акциях против президента и его политики.

В апреле этого года Министерство иностранных дел совместно с ОО "Викимедиа Украина" запустили масштабный проект - по привлечению людей к наполнению Википедии информацией об Украине. Как заявлялось - "для противодействия дезинформации".

Тогда в пресс–службе МИД заявили, что защита прав и противодействие дезинформации - стратегический приоритет внешней политики Украины. Проект был направлен на наполнение "правдивой и точной" информацией об Украине, войне на Донбассе, аннексии Крыма. А также об интеграции Украины в НАТО и ЕС.

"Вместе с партнерами МИД начинает борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках данного проекта создано 188 статьи и исправлено 300. Преимущественно на тему российско–украинских отношений, международных договоров, религии.

Выше мы уже разбирали, как это выглядит на практике. А теперь посмотрим, кто именно цензурирует украинский сегмент Википедии.

ОО "Викимедиа Украина" имеет статус регионального отделения американского фонда "Викимедиа в Украине" и пополняет свой бюджет из фонда "Викимедиа США". По словам основателя ОО "Викимедиа Украины" Юрия Пероганича, бюджет украинского фонда составляет 100 тыс. долларов в год.

Судя по уставном списку сотрудников ОО "Викимедиа Украина" и по их соцсетям, многие из них часто принимают участие в мероприятиях, организаторами которых преимущественно являются люди правых взглядов. Также среди руководства ОО "Викимедиа Украины" есть те, кто является сооснователем организаций с правыми взглядами.

К примеру, председатель ОО "Викимедиа Украина" Евгений Букет.

На своей странице в Facebook Букет указал, что работает редактором в "Украинская Википедия".

Также Букет является сооснователем ряда общественных организаций, связанных с "правыми" взглядами. А именно: ОО "Молода просвіта" и "Молода просвіта" Киевской области, которая придерживается националистических идей развития общества. ОО "Молода просвіта" тесно сотрудничает с другими "правыми" организациям "Тризуб" имени Степана Бандери, "Пласт", Молодий Рух".

Также Букет основал ОО "Общество Редакторов Украинской Википедии" (ТРУ Вики). Сооснователь этой же организации - Андрей Бондаренко, который в свою очередь является основателем ОО "Викимедия Украина".

Одним из участников организации (ТРУ Вики) является Алексей Юрченко, который учредил ОО "Союз защитников прав участников АТО", члены которого активно принимают участие в акциях националистического характера.

Член правления ОО "Викимедиа Украины" Антон Обожин.

Из социальных сетей Обожина видно, что он активный участник акций протеста, флешмобов, образовательных мероприятий, которые организовывает движение "Відсіч".

В Википедии написано, что "Відсіч" - активное украинское ненасильственное общественное движение, созданное в 2010 году как реакция на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и его "пророссийские" тенденции. Эта организация, в свою очередь, тесно сотрудничает с такими организациями, как "Тризуб" имени Степана Бандери, "Пласт", Молодий Рух".

Также на фотографиях Обожина мы заметили еще одного волонтера из "Украинской Википедии" Дмитрия Карпия. А еще Карпий является активным участником движения "Відсіч".

А это Алексей Иванов - администратор в "Украинская Викимедиа". Как видим - активный участник акций в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета.

Также Иванов - сокоординатор в "Рух опору капітуляції" – это объединение общественных организаций, деятельность которых направлена на противодействие имплементации политической части Минских договоренностей. "Рух опору капітуляції" постоянно обвиняет Зеленского в "зраде" и принимает активное участие в акциях, которые организовывают выше упомянутые "правые" организации.

Также Иванов - сокоординатор в "Рух опору капітуляції" – это объединение общественных организаций, деятельность которых направлена на противодействие имплементации политической части Минских договоренностей и на сохранение евроатлантического курса Украины. "Рух опору капітуляції" принимает активное участие в акциях, которые организовывают выше упомянутые "правые" организации.

Еще один активист - Лео Овчаренко. Работает редактором в "Украинской Википедии".

Также Овчаренко принимает активное участие в акциях протеста, которые организовывает "Рух опору капітуляції" и "Відсіч", что подтверждается фотографиями Овчаренко на странице в Facebook.

Лео "прославился", когда пришел на презентацию в Киеве российской блогерши Митрошиной и сорвал ее. Фанаты блогерши даже пытались побить Овчаренко, но его спасла полиция, которую они вызвали. Позже парню, который подрался с Овчаренко и его группой поддержки угрожал глава С14 Евгений Карась.

Основатель "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич, также, судя по странице в Facebook, периодически принимает участие в акциях протеста таких организаций, как "Рух опору капітуляції" и "Відсіч". В 2017-м он был спикером на литературных "еврочтениях", организованных при поддержке "Фундації вільні люди", которая регулярно устраивает детские лагеря с уклоном на национал–патриотическое воспитание.

Интересно, что при поддержке "Фундації вільні люди" проходили встречи националистов, на которых вместе с лидером скандальной неонацистской группы "Сокира перуна" Арсением Белодубовым был замечен муж экс–министра Ульяны Супрун Марко. После этого случая официальный партнер Facebook, организация Stopfake, лицом которой и является Марко Супрун, попала в международный скандал. Канадский журналист Майкл Колборн написал материал о связях украинского Facebook с неонацистами.

Но, как видим, абсолютно та же история и с украинской "Википедией", модерацию которой отдали на откуп националистам.

Причем они открыто поддержали "побратимов" из StopFake, когда атаковали в одной из статей энциклопедии журналистку сайта "Заборона" Екатерину Сергацкову - она критиковала Супруна и факт-чекеров из Facebook за их близость к ультраправым. И вынуждена была из-за угроз радикалов покинуть Киев.

Статья о Сергацковой содержит пункт, в котором баланс цитирования смещается в пользу точки зрения, будто главред "Забороны" - агент Кремля, а все ее обвинения безосновательны. Более того, журналистка якобы стала инструментом российской информационной атаки на StopFake.

Этот эпизод показывает, что цензоры и ФБ, и Википедии - по сути одна команда.

Итак, если подытожить, то мы видим, что авторы и модераторы украинской Вики - это активные и заангажированные участники политического процесса, крайне правого толка. И это рождает вопросы собственно к "материнской" Википедии, которая, будучи тоже не идеальной, все же куда более сбалансированна. Украинский же раздел знаменитого сервиса стал по сути чистым пропагандистским продуктом.