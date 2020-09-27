Армия Азербайджана заняла семь сел в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана сообщили о том, что взял под контроль семь сел в Нагорном Карабахе, однако в Армении эту информацию опровергают.
Об этом сообщает Telgеram-канал Mash со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"Азербайджанские войска заняли 7 сел на территории Нагорного Карабаха. Армянская сторона опровергает сообщение", - указано в сообщении.
Отмечается, что накануне к прекращению огня призвали глава Евросовета Шарль Мишель и Папа Римский Франциск.
Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна занимает сторону исламского Азербайджана в военном конфликте с Арменией из-за спорной территории Нагорный Карабах.
Как сообщала "Страна", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном после эскалации конфликта с Баку и пообещал повлиять на стабилизацию ситуации.