Вооруженные силы Азербайджана сообщили о том, что взял под контроль семь сел в Нагорном Карабахе, однако в Армении эту информацию опровергают.

Об этом сообщает Telgеram-канал Mash со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Азербайджанские войска заняли 7 сел на территории Нагорного Карабаха. Армянская сторона опровергает сообщение", - указано в сообщении.

Отмечается, что накануне к прекращению огня призвали глава Евросовета Шарль Мишель и Папа Римский Франциск.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна занимает сторону исламского Азербайджана в военном конфликте с Арменией из-за спорной территории Нагорный Карабах.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном после эскалации конфликта с Баку и пообещал повлиять на стабилизацию ситуации.