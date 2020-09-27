Азербайджан заявил о взятии под контроль семи сел Нагорного Карабаха. Фото: ria.ru

Вооруженные силы Азербайджана сообщили о том, что взял под контроль семь сел в Нагорном Карабахе, однако в Армении эту информацию опровергают. 

Об этом сообщает Telgеram-канал Mash со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана. 

"Азербайджанские войска заняли 7 сел на территории Нагорного Карабаха. Армянская сторона опровергает сообщение", - указано в сообщении.

Отмечается, что накануне к прекращению огня призвали глава Евросовета Шарль Мишель и Папа Римский Франциск.

Азербайджан заявил об освобождении 7 сел Нагорного Карабаха

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна занимает сторону исламского Азербайджана в военном конфликте с Арменией из-за спорной территории Нагорный Карабах. 

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном после эскалации конфликта с Баку и пообещал повлиять на стабилизацию ситуации

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