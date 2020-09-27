В России грузовик протаранил пассажирский автобус. Погибли 7 человек
В воскресенье, 27 сентября, в Калининградской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли семь человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, трагедия произошла на дороге Переславское - Янтарный, в районе населенного пункта Кумачево, в 12:40 по местному времени. Среди погибших есть один ребенок 2011 года рождения.
Всего пострадали десять человек - часть из них госпитализировали. В МЧС рассказали, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека и 13 единиц техники.
В Калининградской области произошла авария с пассажирским автобусом. Фото: Telegram/РИА Новости
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