В воскресенье, 27 сентября, в Калининградской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли семь человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, трагедия произошла на дороге Переславское - Янтарный, в районе населенного пункта Кумачево, в 12:40 по местному времени. Среди погибших есть один ребенок 2011 года рождения.

Всего пострадали десять человек - часть из них госпитализировали. В МЧС рассказали, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека и 13 единиц техники.

В Калининградской области произошла авария с пассажирским автобусом. Фото: Telegram/РИА Новости

Ранее "Страна" писала о том, что в ДТП погиб российский актер Дмитрий Жулин, звезда сериалов "Охота на Берию" и "Александровский сад".

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