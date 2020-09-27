Церковь Александра Невского УПЦ в поселке Белые Вежи Черниговской области была захвачена ПЦУ и националистами сразу после ремонта за счет меценатов УПЦ.

Украинская православная церковь заявляет о рейдерском захвате.

"26 сентября в селе Белые Вежи Черниговской области произошёл захват православного храма в честь святого Александра Невского. У местных жителей не было средств на восстановление храма, они были вынуждены окормляться в соседних сёлах. Свято-Александровский храм находился в руинах вплоть до недавнего времени, когда у местной православной общины появились меценаты, готовые восстановить христианскую святыню.

Начались реставрационные работы, старинный храм был восстановлен в первозданном виде и в это воскресенье, 27 сентября, у общины Украинской Православной Церкви должна была состояться первая Литургия. Светлое событие в Белых Вежах было омрачено масштабной провокацией местных адептов ПЦУ и депутатов ВО "Свобода", - указано в сообщении на странице Нежинской епархии УПЦ в Фэйсбук.

Отмечается, что националисты вместе с представителями ПЦУ сняли замки, захватили храм и объявили его своей собственностью.

"Они принялись за организацию рейдерского захвата восстановленной церкви, устраивая провокации и сыпля угрозами в адрес православной общины. Казалось бы абсурд, но они заявили свои притязания на храм святого Александра Невского, восстановленный трудами и средствами православных меценатов для православной общины. Они сорвали замки и, при информационной поддержке "5 канала" Петра Порошенко, заняли храм. На данный момент, меценаты, община и представители епархии УПЦ готовят официальное заявление", - говорится в заявлении.

Напомним, в Ровенской области в поселке Полесское община Православной Церкви Украины выселяет священника УПЦ Степана Корольчука из собственного дома, где он проживает вместе с семьей более 20 лет.

Как сообщала "Страна", бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат Сергей Мельничук опубликовал факты нарушения закона при ликвидации возглавляемой Филаретом УПЦ КП и регистрации Православной церкви Украины. По его словам, произошел рейдерский захват имущества УПЦ КП группой лиц в пользу Петра Порошенко.