На территории промзоны в Ступинском районе Подмосковья обрушился наземный переход, в результате чего пострадали 39 человек. Из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, инцидент произошел на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. В результате обрушения, согласно предварительной информации, погибших нет. Все пострадавшие - сотрудники предприятия. Восемнадцать из 39-и пострадавших в промзоне находятся в тяжелом состоянии, как заявили в МЧС.

Сейчас туда отправились спасатели и специалисты, которые установят точную причину инцидента. Прокуратура Московской области уже начала проверку.

В Подмосковье обрушился надземный переход. Видео: YouTube/360tv

До этого мы рассказывали, что в Москве сломалась канатная дорога Лужники - Воробьевы горы, и в результате ЧП в кабинах застряли люди. На месте работают спасатели.

Напомним, на прошлой неделе в Москве бушевала непогода - порывистый ветер валил деревья, а всего за несколько часов выпала почти треть месячной нормы осадков. В Подмосковье в результате непогоды пострадали три человека.