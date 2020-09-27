Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна занимает сторону исламского Азербайджана в военном конфликте с Арменией из-за спорной территории Нагорный Карабах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции в Twitter.

"В борьбе за территориальную целостность мы будем всеми средствами поддерживать наших братьев азербайджанских тюрок. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение Армении. Оккупационная Армения напала на Азербайджан с нарушением режима прекращения огня и вновь показала, что это была провокация. Самым большим препятствием на пути к миру и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении, и она должна немедленно прекратить эту агрессию, которая подожжет регион", - написал Акар.

"Полагая, что кровь наших мучеников не останется без ответа, мы хотели бы выразить соболезнования всему азербайджанскому народу и азербайджанским туркам, погибшим в результате вероломного нападения Армении", - указано в официальном заявлении Минобороны Турции.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном после эскалации конфликта с Баку из-за спорных территорий в районе Нагорного Карабаха, и пообещал повлиять на стабилизацию ситуации.

Как сообщала "Страна", в сети появились видео столкновения сил Армении и Азербайджана, в ходе которого якобы были уничтожены азербайджанские танки.