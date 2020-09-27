Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации заявил, что армия страны сейчас наносит удары по военным позициям врага в ответ на обстрелы в Нагорном Карабахе.

Слова президента приводит Haqqin.

"Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды вооружений и тяжелую артиллерию, в нескольких направлениях подвергли обстрелу наши населенные пункты и военные позиции. В результате вражеского огня есть потери, раненые среди гражданского населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Их кровь не останется неотмщенной. Это очередное проявление армянского фашизма", - сказал он.

Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе Азербайджан воюет с армянской армией.

"Что делает армянский солдат на нашей земле? Что делает армянская армия на нашей земле? Ни для кого не секрет, что личный состав "Армии Нагорного Карабаха" на 90 процентов состоит из граждан Армении. Армения является страной-оккупантом. Этой оккупации должен быть и будет положен конец", - рассказал он.

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, резко обострилась обстановка и начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. В ходе боев уничтожены три азербайджанских танка и 12 зенитных установок Армении.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погиб ребенок и женщина.

Всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Это подтвердил экс-замминистра юстиции Армении Рубен Меликян. Согласно Конституции, военное положение может быть объявлено в случае вооруженного нападения, наличия непосредственной угрозы нападения или объявления войны. После такого решения созывается специальное заседание парламента.