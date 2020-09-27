В ответ на тайную инаугурацию Александра Лукашенко Беломайдан решил провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской. Кандидата, которая официально проиграла выборы президента, но считает, что победила.

Акцию наметили на сегодняшнее воскресенье - обычно в последний день недели оппозиция Беларуси выводит на улицы максимальное количество людей. Их призывают приносить портреты Тихановской - чтобы таким образом "посвятить" в президенты.

Правда, протестующие не всегда действуют по запрограммированному телеграм-каналами сценарию.

В прошлый раз, например, шли призывы приносить фото милиционеров, которые избивали людей. То есть устроить такой уличный "Миротворец". Однако никто с ними не пришел - видимо, люди поняли, что это провокация с целью разозлить правоохранителей, которые следят за порядком на улицах Минска.

Наверное, поэтому сегодняшний формат - "народная инаугурация" Тихановской - решили сделать менее провокативным.

В то же время, судя по тенденции последних недель, милиция будет и в этот раз усиливать давление на оппозицию, активно разгоняя места, где локализуются протесты. Кстати, сегодня они идут уже юбилейный 50-й день.

"Страна" следит за событиями в Беларуси в режиме онлайн.

14:44 Крупных собраний на Беломайдане еще не видно.

14:32 Люди пока небольшими группами идет в сторону Стелы "Минск-город герой".

14:26 В Минске снова снизили скорость мобильного интернета.

14:13 Милиция у кинотеатра "Москва" подошла к группе людей, которые ожидали сеанса, и проверила их билеты. Убедившись, что они действительно собрались в кино, правоохранители ушли.

В 15:00 там начинается российский мультфильм о Белке и Стрелке - собаках-покорителях космоса. В общем, далеко не всех в центре Минска интересует новая акция оппозиции.

14:07 Люди с автоматами у Дворца республики в Минске. В оппозиции бы их назвали "зелеными человечками".

13:57 Оппозиционные СМИ публикуют фото антироссийских лозунгов на Беломайдане.

13:53 В Минске МВД уже заявило о задержаниях. Протестующих власти призывают не поддаваться на провокации.

Задержания подтверждают и в оппозиции.

13:47 Интересно, что сегодня в Минске с визитом псковский губернатор Михаил Ведерников. Он приехал обсуждать проведение межрегионального форума Россия-Беларусь, о котором договорились Путин и Лукашенко.

13:45 Семь станций метро в центре столицы закрыты - поезда следуют без остановки.

13:40 В Минск уже свезли спецтехнику для разгона протестов и оттеснения митингующих.