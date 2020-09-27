В ВСУ опровергли слухи о том, что курсанты Харьковского вуза, чей самолет разбился во время учебного полета, массово уходят из университета.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

"С целью психологического воздействия на личный состав Вооруженных Силах Украины, курсантов военных вузов в частности, агенты кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть ВУЗ. Подчеркиваем, ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета", - указано в сообщении.

Отмечается, что недостоверную информацию распространяют пророссийские силы для дестабилизации ситуации. В ВСУ призвали проверять всю поступающую ситуацию в официальных источниках.

Напомним, жители Харькова начали массово возлагать цветы у входа в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, курсанты которого разбились вчера вечером во время учебного вылета.

Как сообщала "Страна", на месте крушения военного самолета Ан-26 развернули пункт оказания психологической помощи. Как известно, большинство жертв были курсантами.