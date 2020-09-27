Шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что уходит с должности члена Наблюдательного совета "Укрзализныци". Причиной этого он назвал сокращение зарплаты, которую им не платят с апреля этого года.

Об этом он рассказал во время общения с изданием "Новое время".

Так, одной из причин своего увольнения Аслунд назвал то, что с апреля этого года членам наблюдательного совета не платят заработную плату. При этом украинские парламентарии, вдобавок ко всему, ограничили ее на время действия карантина до 47 020 гривен.

"После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам Наблюдательного совета", - рассказал он.

В ответ на это член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран напомнил экс-члену набсовета "Укрзализныци", что есть вопросы к его назначению.

"Что именно делал господин Аслунд в "Укразализныци" без опыта в аудите, без опыта работы на железной дороге и вообще в любой транспортной компании, мне неизвестно, как и то, что происходило в головах тех, кто его туда назначил. Мода просто назначать иностранцев в Набсоветы, которая захлестнула Украину лет 3-5 назад - честно говоря удивляет своей дикостью", - сказал он.

Также Шапран напомнил Аслунду, что "Украина это не банкомат, а если Вам не безразлична судьба страны, и Вы пришли помогать проводить реформы в духе международного партнерства, то, возможно, и не нужно было бы поднимать вопрос об оплате".

Напомним, денежную сумму в 1,2 миллиона гривен обнаружили во время обыска правоохранители среди продуктов в холодильнике дома у менеджера "Укрзализныци", которого подозревают в причастности к коррупции в сфере контейнерных перевозок