Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном после эскалации конфликта с Баку из-за спорных территорий в районе Нагорного Карабаха, и пообещал повлиять на стабилизацию ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - указано в официальном заявлении ведомства.

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили обострение конфликта между Ереваном и Баку. В ходе разговора Лавров выразил свое беспокойство ситуацией и призвал прекратить огонь. Также он пообещал гуманитарную поддержку и попытку стабилизировать конфликт при помощи Минской группы ОБСЕ.

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября начались полномасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Есть жертвы среди гражданских. Ереван объявил чрезвычайное положение в стране и всеобщую мобилизацию.

Как сообщала "Страна", Баку и Ереван традиционно обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян сегодня сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбила населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики - Степанакерт.

В свою очередь в Баку назвали свою версию конфликта. "Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта", - заявили в пресс-службе Минобороны.