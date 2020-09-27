В сети появились видео столкновения сил Армении и Азербайджана, в ходе которого якобы были уничтожены азербайджанские танки.

Соответствующие ролики опубликовала пресс-служба Минобороны Армении.

На видео можно заметить момент уничтожения трех азербайджанских танков Т-72, которые продвигаются в сторону границы. В Баку однако факт уничтожения тяжелой военной техники опровергают.

Видео: YouTube / Минобороны Армении

Видео: YouTube / Минобороны Армении

Видео: YouTube / Минобороны Армении

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, резко обострилась обстановка и начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. В ходе боев уничтожены три азербайджанских танка и 12 зенитных установок Армении.

Как сообщала "Страна", правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Это подтвердил экс-замминистра юстиции Армении Рубен Меликян. Согласно Конституции, военное положение может быть объявлено в случае вооруженного нападения, наличия непосредственной угрозы нападения или объявления войны. После такого решения созывается специальное заседание парламента.