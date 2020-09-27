Генпрокуратура открыла еще одно уголовное дело против Петра Порошенко. Фото: Дмитрий Ларин, УП

Генеральная прокуратура открыла  уголовное дело по факту сговора Петра Порошенко и министерства финансов относительно госгарантий по кредиту заводу "Кузня на Рыбальском". Дело открыто по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян.

Соответствующие документы появились в распоряжении "Страны".

"Сообщаем, что на основании Вашего заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по №4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. Ст. 364 УК Украины", - говорится в ответе генпрокурора Иринв Венедиктовой на запрос К. Микитян.

Генпрокуратура открыла новое уголовное дело против Порошенко. Фото: Страна

Уточняется, что Порошенко, пребывая на посту президента Украины, злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды. А именно, в сговоре с чиновниками из министерства финансов организовал получение кредита в государственном "Укрэксимбанке" для завода "Кузня на Рыбальском" на сумму в 528,98 млн гривен.

В этом году министерство финансов выплатило по данному кредиту сумму в размере 101,77 млн гривен, так как завод отказался его погашать.

Генпрокуратура открыла новое уголовное дело против Порошенко. Фото: Страна

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева по иску юриста Андрея Портнова обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное дело против Петра Порошенко по факту ситуации с заводом "Кузня на Рыбальском".

И теперь, как видим, генпрокурор исполнила это решение.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему министерство финансов Украины решило заплатить кредит за экс-президента Петра Порошенко.

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