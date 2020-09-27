Генеральная прокуратура открыла уголовное дело по факту сговора Петра Порошенко и министерства финансов относительно госгарантий по кредиту заводу "Кузня на Рыбальском". Дело открыто по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян.

Соответствующие документы появились в распоряжении "Страны".

"Сообщаем, что на основании Вашего заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по №4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. Ст. 364 УК Украины", - говорится в ответе генпрокурора Иринв Венедиктовой на запрос К. Микитян.

Уточняется, что Порошенко, пребывая на посту президента Украины, злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды. А именно, в сговоре с чиновниками из министерства финансов организовал получение кредита в государственном "Укрэксимбанке" для завода "Кузня на Рыбальском" на сумму в 528,98 млн гривен.

В этом году министерство финансов выплатило по данному кредиту сумму в размере 101,77 млн гривен, так как завод отказался его погашать.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева по иску юриста Андрея Портнова обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное дело против Петра Порошенко по факту ситуации с заводом "Кузня на Рыбальском".

И теперь, как видим, генпрокурор исполнила это решение.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему министерство финансов Украины решило заплатить кредит за экс-президента Петра Порошенко.