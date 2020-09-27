В пресс-службе партии "Слуга народа" отреагировали на заявление Николая Галушко о продаже мест в партсписке перед местными выборами. Пообещали провести служебную проверку, а также удивились фото со встречи Глушко и якобы мэра Броваров.

Соответствующее заявление было опубликовано в партийном Facebook.

"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы", - указано в сообщении.

Отмечается, что до подачи официального заявления о выходе из партии Николаем Галушко, выгонять его никто не собирается. О выходе из фракции в парламенте речи тоже не идет.

А нардеп Александр Дубинский (куратор выборов в Киевской области от "Слуги народа") опубликовал фотографию, на которой стоят двое мужчин. Один из них похож на нардепа Галушко.

"С удивлением посмотрел видеообращение народного депутата Николай Галушко, который решил выйти из партии СН из-за того, что якобы не может бороться на местных выборах "со старыми элитами". Это при том, что буквально сегодня господин Галушко встречался с представителем этих самых "старых элит", действующим мэром Броваров и прямым оппонентом СН - Сапожко. Так что вы хотите на самом деле: бороться со старыми элитами, или встречаться и продвигать их людей в список СН, Николай?", - написал Дубинский.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко, который был избран по округу №97 (Бровары), сообщил о выходе из партии, так как разочаровался в политике президента Владимира Зеленского и его сторонников.

Как сообщала "Страна", после того как Гео Лерос с трибуны Рады жестко раскритиковал Владимира Зеленского, его исключили из фракции "Слуги народа" и возбудили уголовное дело.