В воскресенье, 27 сентября, в центр Минска, где вчера прошла акция оппозиции, начали стягивать военную технику и бойцов спецчастей. Кроме того, дорогу там решили перекрыть.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Спецтехника выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города. Рядом с Дворцом Республики уже стоит техника, из нее, судя по форме, выгружаются военные, у некоторых заметно оружие. Рядом с Площадью независимости в Минске, где ранее собиралась оппозиция, так же уже дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Стелы силовиков и ограждений пока не видно, но проезд в область рядом с резиденцией Лукашенко также закрыт.

Напомним, вчера в Минске начали задерживать участников несанкционированной акции "Марш женщин" в районе Комаровского рынка.

Также "Страна" рассказывала, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.