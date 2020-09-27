Сегодня утром, 27 сентября, в Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Есть жертвы среди гражданских.

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе. Об этом передает РИА Новости.

Всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Это подтвердил экс-замминистра юстиции Армении Рубен Меликян. Согласно Конституции, военное положение может быть объявлено в случае вооруженного нападения, наличия непосредственной угрозы нападения или объявления войны. После такого решения созывается специальное заседание парламента.

Напомним, что Баку и Ереван традиционно обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Премьер Армении Никол Пашинян сегодня сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбила населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

В свою очередь в Баку назвали свою версию конфликта. "Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта", - заявили в пресс-службе Минобороны.