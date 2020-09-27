На утро воскресенья, 27 сентября, в Киеве подтвердились 323 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 11 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за прошедшие сутки на 323 человека. 11 больных умерли. За время пандемии коронавирус забрал жизни 361 киевлянина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодня в столице уже 21 815 случаев заражения коронавирусом.

Среди заболевших есть:

174 женщины (от 18 до 84 лет);





122 мужчины (от 21 до 73 лет);





15 девочек (от 2 до 17 лет);





12 мальчиков (от 5 до 17 лет).

Помимо этого, среди зараженных также есть 12 медиков. Выздоровели за сутки 95 жителей столицы.

"Больше всего случаев заражения обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском - 54. В Оболонском - 47 случаев", - уточнил мэр.

Напомним, всего в Украине, по состоянию на утро воскресенья, подтвердились 3 130 случаев заражения коронавирусом.

Позже в Минздраве решили показать карту распространения коронавируса по регионам Украины.