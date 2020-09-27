Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram планируют ввести новый сервис для пользователей - внедрить комментарии к постам в каналах, однако у нововведения есть и серьезные минусы.

Об этом сообщает "Код Дурова".

По сути, произойдёт объединение каналов и групп. Можно будет отдельно комментировать каждый пост. Комментарии при этом будут появляться и в привязанном к каналу публичном чате.

Эксперты предупреждают, что создаваемые в чате сообщения под каждую публикацию приведут к неограниченному количеству спама. К тому же пользователям не нужно будет присоединяться к привязанному к каналу чату и проходить хоть какую-то проверку.

Ранее эксперт Фёдор Скуратов уже говорил, что такой подход приведёт к спаму и проблемам модераторов чатов. По сути, комментарии к публикациям являются "сообщениями в чат, сделанными реплаями к репосту из канала".

Напомним, в Telegram обнаружили бот с персональными данными семи тысяч украинских военнослужащих. Он распространял их по сети.

Как сообщала "Страна", в Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пишут пользователям с фейкового адресата под названием Saved messages ("Избранное") сообщение и сразу же удаляют его, чтобы контакт закрепился вверху списка Telegram-каналов.