Пресс-секретарь Секретариата организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что к ним никто не обращался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами Telegram-канала "Подъем". А незадолго до этого в сети появилось видео, как армяне провожают свои танки на боевые позиции.

"Безусловно, нас настораживает и тревожит, что периодически возобновляются боевые действия, поэтому мы считаем, что конфликт должен быть разрешён только мирным путём, альтернативы ему нет. Есть механизм реагирования и оказания помощи. Для этого страна должна обратиться с таким запросом. На данный момент у меня информации по этому поводу нет", - сказал Зайнетдинов. Он уточнил, что десятки мирных жителей получили ранения.

Напомним, на Кавказе очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны традиционно обвиняют друг друга в эскалации боевых действий.

Позже появилось видео обстрелов в Нагорном Карабахе, а обмудсмен республики подтвердил наличие жертв среди мирного населения - погибли ребенок и женщина.