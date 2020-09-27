Трамп выдвинул кандидатуру Эми Баррет на вакантную должность в Верховном суде США после смерти Рут Гинзбург и намерен добиться ее утверждения до президентских выборов, чтобы закрепить влияние республиканцев в судебной системе страны.

Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Так, Трамп во время пресс-конференции представил кандидата на должность в Верховном суде США. Им стала 48-летняя Эми Баррет с республиканскими взглядами.

Президент США не скрывает, что намерен как можно скорее добиться утверждения ее кандидатуры в Сенате, чтобы у демократов "не осталось шансов оспорить" это решение.

"Я думаю, что это будет сделано до выборов, это станет отличным сигналом для многих людей", - сказал он.

Известно, что с 2017 года Баррет занимает должность судьи в Апелляционном суде седьмого округа. Родилась в Новом Орлеане, Луизиана, закончила школу Права в Университете Нотр-Дам. Баррет придерживается консервативных взглядов, полностью поддерживая республиканскую партию, и является членом консервативной организации "Общество федералистов".

Именно поэтому демократы просили Трампа не выдвигать кандидата на должность в Верховном суде, так как это создает перевес в пользу республиканцев, учитывая, что, попав в Верховный суд, судьи остаются там работать пожизненно. Таким образом республиканская партия пытается закрепить свои позиции у власти в случае поражения на президентских выборах в ноябре.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе готов выдвинуть кандидатуру на пост судьи Верховного Суда, которая придет на замену умершей 18 сентября Рут Бейдер Гинзбург. По словам американского лидера, вакантное место может занять женщина. Потенциальными кандидатами на пост судьи Верховного Суда США считали Эми Кони Барретт и Барбару Лагоа, которые придерживаются консервативных взглядов. В общем списке присутствовало 45 кандидатов.

Как сообщала "Страна", 18 сентября в США умерла самая старшая судья Верховного суда Рут Бадер Гинзбург, которая была известна как борец за права женщин. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.