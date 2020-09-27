Омбудсмен так называемой Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян после резкой эскалации конфликта подтвердил наличие жертв среди мирного населения.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает "Интерфакс".

Так, по его словам, села в Мартунинском районе подверглись обстрелам со стороны армии Азербайджана, в результате чего погибли ребенок и женщина.

Бегларян также рассказал, что вооруженные силы Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам.

"Масштабные повреждения гражданских объектов есть в многочисленных населенных пунктах", - сказал он.

"Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов", - говорится в заявлении обмудсмена.

В свою очередь в Баку назвали свою версию конфликта. "Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта", - заявили в пресс-службе Минобороны.

До этого мы рассказывали, что появилось видео обстрелов, которые произошли в Нагорном Карабахе.

Напомним, на Кавказе очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Армении продолжают обстрелы азербайджанских позиций. Стало известно о двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках.

Стороны конфликта обвинили друг друга в обстреле своих позиций, стараясь возложить вину за обострение на противника.