Во время взрыва метана, который произошел на китайской шахте в Чунцине, на юго-западе КНР, подпорки не выдержали и произошел обвал прямо на горняков. В результате погибло 16 человек, их тела уже извлекли из-под завалов.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

После обвала на момент приезда первой спасательной бригады 16 горняков уже не подавали признаков жизни. Единственного выжившего срочно госпитализировали.

Отмечается, что сейчас муниципалитет Чунцин запусти план действий в чрезвычайных ситуациях и создал рабочие группы для аварийно-спасательных операций. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии, для установления причин трагедии начато расследование.

Напомним, не менее 50 человек погибли 11 сентября в результате обвала породы на золотом руднике "Детройт" на востоке Конго.

Как сообщала "Страна", ученые обнаружили, что коронавирус мог быть с человеком еще с 2012 года. Один врач в Китае оставил записи наблюдения за больными китайскими шахтерами с похожими симптомами.