Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины на 27 сентября
В Украине, где за сутки подтвердились 3 130 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 198 634 человек. Вчера больше всего заболевших было обнаружено в Харьковской области и Киеве.
Об этом свидетельствует карта, опубликованная Министерством здравоохранения.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 сентября:
Винницкая обл. - 5 900 (+116)
Волынская обл. - 7 632 (+132)
Днепропетровская обл. - 5 285 (+167)
Донецкая обл. - 3 016 (+52)
Житомирская обл. - 5 656 (+125)
Закарпатская обл. - 9 632 (+52)
Запорожская обл. - 3 663 (+95)
Ивано-Франковская обл. - 13 335 (+123)
Кировоградская обл. - 1 074 (+5)
Киев - 21 815 (+323)
Киевская обл. - 8 714 (+143)
Львовская обл. - 19 784 (+148)
Луганская обл. - 974 (+36)
Николаевская обл. - 2 980 (+105)
Одесская обл. - 12 876 (+142)
Полтавская обл. - 1 910 (+66)
Ровенская обл. - 12 032 (+104)
Сумская обл. - 3 672 (+123)
Тернопольская обл. - 12 986 (+123)
Харьковская обл. - 17 364 (+494)
Херсонская обл. - 1 049 (+49)
Хмельницкая обл. - 5 622 (+91)
Черновицкая обл. - 14 009 (+107)
Черкасская обл. - 3 694 (+124)
Черниговская обл. - 3960 (+85)
Напомним, в пятницу, 25 сентября, Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. "Страна" разбиралась, почему это произошло и грозит ли Украине тотальный карантин.
Также мы сообщали, что Украину поделили на новые карантинные зоны: Киев стал "желтым", Тернополь опять "покраснел".