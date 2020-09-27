В Украине, где за сутки подтвердились 3 130 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 198 634 человек. Вчера больше всего заболевших было обнаружено в Харьковской области и Киеве.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная Министерством здравоохранения.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 сентября:

Винницкая обл. - 5 900 (+116)

Волынская обл. - 7 632 (+132)

Днепропетровская обл. - 5 285 (+167)

Донецкая обл. - 3 016 (+52)

Житомирская обл. - 5 656 (+125)

Закарпатская обл. - 9 632 (+52)

Запорожская обл. - 3 663 (+95)

Ивано-Франковская обл. - 13 335 (+123)

Кировоградская обл. - 1 074 (+5)

Киев - 21 815 (+323)

Киевская обл. - 8 714 (+143)

Львовская обл. - 19 784 (+148)

Луганская обл. - 974 (+36)

Николаевская обл. - 2 980 (+105)

Одесская обл. - 12 876 (+142)

Полтавская обл. - 1 910 (+66)

Ровенская обл. - 12 032 (+104)

Сумская обл. - 3 672 (+123)

Тернопольская обл. - 12 986 (+123)

Харьковская обл. - 17 364 (+494)

Херсонская обл. - 1 049 (+49)

Хмельницкая обл. - 5 622 (+91)

Черновицкая обл. - 14 009 (+107)

Черкасская обл. - 3 694 (+124)

Черниговская обл. - 3960 (+85)

Напомним, в пятницу, 25 сентября, Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. "Страна" разбиралась, почему это произошло и грозит ли Украине тотальный карантин.

Также мы сообщали, что Украину поделили на новые карантинные зоны: Киев стал "желтым", Тернополь опять "покраснел".