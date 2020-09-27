На месте крушения военного самолета Ан-26, вследствие чего погибло 25 человек, развернули пункт оказания психологической помощи. Как известно, большинство жертв были курсантами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших. Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших", - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в пункте работает восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.

Напомним, 25 сентября около Чугуево в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, который совершал учебный полет с курсантами на борту.

Как сообщала "Страна", отец Вячеслава Золочевского, курсанта, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе в Чугуеве Харьковской области, сам пережил три падения самолета.

Также "Страна" писала, что были найдены бортовые самописцы разбившегося самолета.