На месте крушения Ан-26 развернули пункт психологической поддержки. Фото
На месте крушения военного самолета Ан-26, вследствие чего погибло 25 человек, развернули пункт оказания психологической помощи. Как известно, большинство жертв были курсантами.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших. Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших", - указано в сообщении.
Отмечается, что сейчас в пункте работает восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.
Напомним, 25 сентября около Чугуево в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, который совершал учебный полет с курсантами на борту.
Как сообщала "Страна", отец Вячеслава Золочевского, курсанта, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе в Чугуеве Харьковской области, сам пережил три падения самолета.
Также "Страна" писала, что были найдены бортовые самописцы разбившегося самолета.