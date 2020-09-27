В воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе начались бои, в результате которых погибли мирные жители.

Соответствующие кадры обстрелов опубликованы в Telegram-канале Mash.

"В Нагорном Карабахе начались бои. Стороны сообщают об обстрелах населенных пунктов на территории противника, Минобороны Азербайджана сообщает о гибели среди гражданских. Военные с обеих сторон рапортуют об уничтоженной технике противника", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что обстрелы были совершены из систем залпового огня "Град". Конфликт начался утром около 06:10 по Киеву.

В Нагорном Карабахе начались бои. Видео: Telegram/Mash

Напомним, на Кавказе очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Армении продолжают обстрелы азербайджанских позиций. Стало известно о двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках.

"Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта", - заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

А в Армении, в свою очередь, возложили ответственность за эскалацию на Баку.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу - город Степанакерт.