Трое военнослужащих ВСУ пострадали от взрыва неизвестного устройства во время обхода около населенного пункта Орехово, сейчас они госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - указано в сообщении.

А во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения разной степени тяжести трое военнослужащих. Пострадавших госпитализировали, сейчас они проходят восстановление.

Кроме этого, отмечается, что противник вел прицельный огонь по украинским позициям из автоматического гранатомета и стрелкового оружия около Новолуганского и Верхнеторецкого. Также со стороны Авдеевки всю ночь доносились одиночные выстрелы из стрелкового оружия. Жертв в результате обстрелов нет.

Как сообщала "Страна", пиротехники из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели обследование площади в 3 га и обнаружили 51 взрывоопасный предмет на территории Донецкой и Луганской областей.