В субботу, 26 сентября, ракетный эсминец USS Delbert D. Black (DDG 119) класса Arleigh Burke официально вошел в состав Военно-морских сил США. Это произошло в ходе церемонии, которая состоялась в Порт-Канаверал в штате Флорида.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, он стал 68-м эсминцем в составе ВМС США. Корабль с экипажем из 380 моряков будет приписан к военно-морской базе Атлантического флота Мейпорт в штате Флорида.

Эсминец построен в модификации Flight IIA и вооружен двумя универсальными установками вертикального пуска Mk.41. Он рассчитан на 96 ракет типа "Томагавк" с дальностью действия 1,5 тыс. км.

Помимо этого, в арсенал корабля включены 127-мм артустановки Mk.45, две шестиствольные 200-мм зенитные артустановки "Фаланкс", четыре 12,7-мм пулемета, а также два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата.

Также на борту эсминца базируются два вертолета SH-60 SeaHawk.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря для "проведения регулярных морских операций".

Ранее "Страна" информировала, что летом США уже направляли в Черное море свой ракетный эсминец USS Porter.