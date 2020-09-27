Между двумя странами Закавказья - Арменией и Азербайджаном - резкое обострение на грани полноценной войны.

Напряженность возникла вокруг Нагорного Карабаха, где война тлеет уже более 30 лет.

Первые вспышки были еще в середине июля, а в ночь на воскресенье, 27 сентября, боестолкновения пошли по всей линии фронта. Удар был нанесен и по столице Карабаха городу Степанакерт.

По меньшей мере один азербайджанский вертолет сбит, а три танка подбито. Есть сообщения о погибшей женщине и ребенке.

Правительство Армении уже объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности дать отпор "армянским фашистам".

На его стороне уже выступила Турция, которая пообещала Баку полную поддержку.

Эксперты говорят о начале полномасштабного кавказского кризиса с заметным внешним присутствием (турецким), что может быть чревато большой войной.

К этому всему примешивается и сложности во внутриполитической ситуации как в Армении, так и в Азербайджане, которые власти обеих стран пытаются решить переключив внимание населения на внешнюю угрозу.

"Страна" разбиралась, что происходит в Нагорном Карабахе и чем грозит эскалация на Кавказе.

"Месть за "шехидов"

С обеих сторон, как обычно, поступают противоположные заявления - Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра по местному времени начал воздушную и ракетную атаки. Как заявляет Ереван, сбиты два вертолета и три беспилотника противника, а также три танка и могут быть "потери в живой силе".

В минобороны Азербайджана утверждают, что их армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны, уничтожив 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, во время обстрела азербайджанских сил погибли женщина и ребенок.

При этом из Баку поступали противоречивые заявления, по которым можно было понять, что первым начал Азербайджан. В местном минобороны выпустили заявление, что их командование приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта "с целью предотвращения боевой активности ВС Армении".

Но затем появилось телеобращение к нации президента Азербайджана Ильхама Алиев, который обвинил в атаке Ереван. Мол, это "очередная военная провокация Армении" и рассказал о "жертвах и раненых" среди населения и военных в результате обстрела со стороны ВС Армении. Пригрозив, что Азербайджан не оставит без ответа действия Армении.

"Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды вооружений и тяжелую артиллерию, в нескольких направлениях подвергли обстрелу наши населенные пункты и военные позиции. В результате вражеского огня есть потери, раненые среди гражданского населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Их кровь не останется неотмщенной. В настоящее время азербайджанская армия наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов выведено из строя большое количество военной техники противника. Это очередное проявление армянского фашизма", - сказал Алиев.

Пашинян объявил мобилизацию

Пашинян же заявляет, что первым атаковал Азербайджан.

"Враг начал атаку на Арцах (армянское название Нагорного Карабаха, - Ред.). Армия обороны столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости", - написал армянский премьер на своей странице в Facebook.

А вскоре объявил о введении в стране военного положения и о начале всеобщей мобилизации.

Источники "Страны" среди оппозиционных премьеру Пашиняну политических кругов Армении называют решение о введении военного положения и мобилизации пиаром и попыткой решить внутриполитические задачи.

"Никакой военной необходимости в этом нет. Есть только политическая. Ситуация внутри Армении очень напряженная. Недавно был арестован известный политик Гагик Царукян. Его сторонники и союзники собирались проводить большой митинг. Теперь же из-за военного положения его не будет. Но публично сейчас оппозиция не будет критиковать Пашиняна, чтоб не нарваться на обвинения в работе на Азербайджан. Оппозиция призовёт народ сплотиться вокруг армии и защитить Арцах", - говорит источник.

Турция выступила на стороне Азербайджана

Тем временем Азербайджан открыто поддержала Турция. Об этом заявил в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын написал, что это Армения напала на Азербайджан, этот месседж также транслируют по турецкому телевидению.

"Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности", - заявил представитель Эрдогана.

Сам президент Турции позвонил президенту Азербайджана и заявил о полной поддержке.

В своем специальном заявлении МИД Турции пообещал Азербайджану оказать любую военную поддержу, которая понадобится. Действия Армении в Анкаре считают провокацией и нарушением международного права.

Спикер парламента Турции Шентоп назвал Армению "террористическим государством", угрожающим не только Азербайджану, но и "миру во всем регионе".

"Бои в Карабахе не включают механизм ОДКБ"

В России же заняли позицию нейтралитета, хоть Армения - и член Организации договора о коллективной безопасности (военный союз во главе с РФ), а Азербайджан нет.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. И, в разговоре со своим армянским коллегой, пообещал гуманитарную поддержку и попытку стабилизировать конфликт при помощи Минской группы ОБСЕ.

Аналогичную позицию заняла и ОДКБ, заявив о необходимости прекращения боевых действий.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Нейтралитет России объяснил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

"Россия за мир и не хочет никакой войны.

Россия имеет очень хорошие добрые отношения и с Азербайджаном и с Арменией. Внутри России многомиллионные армянская и азербайджанская диаспоры, с российским гражданством. Это граждане России. У них жесткая позиция в поддержку своих стран. Между ними возможны столкновения внутри России. Они уже недавно были. Армянская диаспора намного влиятельнее, особенно в СМИ и структурах власти.

Армения является членом ОДКБ и Россия несет обязательства в этой связи. Но не в отношении Нагорного Карабаха.

Россия признает Нагорный Карабах частью Азербайджана и много раз заявляла, что бои на территории Напорного Карабаха не означают нарушение территории Армении и не включают механизм ОДКБ.

Россия выступила инициатором большого компромисса между Азербайджаном и Арменией, называют "казанская формула ". По нему Армения передает Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха в обмен на экономическую деблокаду и демилитаризацию. Этот договор разработан на 95%. Но так и не хватает смелости его подписать. Считается, Пашинян боится, что его могут в этом случае свергнуть или даже взорвать радикалы.

Россия поставляет оружие обеим странам. Армении дешевле, а Азербайджану больше.

В России хорошо относятся к Армении, но критически к главе Армении Николу Пашиняну. Его считают американским агентом. Он в правительство и парламент Армении включил много людей фондов Сороса. Пашинян дал тайный приказ арестовать армянского генерала - секретаря ОДКБ. Пашинян арестовал друзей России в Армении, и даже личного друга Путина Роберта Кочаряна. Только что Пашинян арестовал видного пророссийского политика Гагика Царукяна.

Путин имеет прекрасные личные и политические отношения с Алиевым.

ООН много приняла резолюций, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Россия полностью поддерживает ООН и что все действия всех стран должны идти через ООН. Россия предпримет активные дипломатические усилия для остановки конфликта и перехода к миру и переговорам. Но военным образом вмешиваться не будет", - написал Сергей Марков на своей странице в ФБ.

Что будет дальше

В экспертной среде сходятся во мнении, что на данном этапе обе стороны не настроены на широкомасштабную войну. И она скорее имеет характер для "внутреннего употребления". То есть для решения внутриполитических вопросов и в Армении, и в Азербайджане.

В обоих странах проблемы нарастают.

В Азербайджане из-за падения цен на нефть и коронакризиса очень напряженная ситуация - наблюдается падение доходов населения и рост протестных настроений.

В Армении премьер Пашинян, пришедший на волне Майдана 2018 года, сталкивается со все более сильным сопротивлением оппозиции, которая обвиняет его в некомпетентности и в ссоре с главным союзником - Россией.

Поэтому для властей обоих стран военный конфликт выгоден для переключения внимания населения на внешнего врага. Но выгоден он в ограниченном масштабе. Полноценная война с многочисленными жертвами на фронте может наоборот дестабилизировать ситуацию в обоих странах и создать глобальные риски для их руководителей.

"Руководители и Азербайджана, и Армении не против сыграть на теме защиты страны от внешней угрозы. Но воевать полноценно никто не готов. Тем более, что война стратегически бессмысленна для обоих сторон. Несмотря на превосходство азербайджанской армии, она не сможет одержать чисто военную победу и вернуть Карабах - у армян армия не такая уж и слабая. Армяне же тоже не могут нанести стратегическое поражение азербайджанской армии. Это будет бойня без каких-то серьезных побед для обоих сторон. Как, например, война между Ираном и Ираком в 80-е годы. Единственная страна, которая заинтересована в начале полноценной войны - это Турция. Не зря турки так сразу мощно вписали за азербайджанцев. Чем больше Баку влезает в войну, тем больше усиливается позиции Турции в Азербайджане и тем сильнее влияние Анкары. И именно поэтому в войне не заинтересована Москва, которая настроена и далее играть роль арбитра между Арменией и Азербайджаном, не становясь ни на одну из сторон. Но большая война - это большие риски для Алиева. Так как многочисленные жертвы на фронте могут стать аргументом для его врагов, чтоб обвинить президента в некомпетентности, а то и в предательстве. То же самое и по Пашиняну. Потери на фронте добавят аргументов оппозиции, которая обвиняет его в некомпетентности и в ссоре с Россией. Поэтому для обоих большая война не нужна. А интересны локальные бои, которые можно снимать на видосы и выдавать за свои победы. Единственное, что может полностью поменять ход событий и привести к реально большой войне - это прямое нападение турков непосредственно на Армению. Тогда будет уже совсем другой расклад и тогда уже прямо вступят в силу обязательства России по ОДКБ. Но такой вариант пока выглядит маловероятным, хотя полностью его исключать нельзя", - сказал нам источник в одной из международных организаций, хорошо знакомый с ситуацией на Кавказе.