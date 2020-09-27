Президент Франции Эммануэль Макрон снова поддержал оппозицию Беларуси, которая протестует против Александра Лукашенко, и призвал его покинуть должность, а также рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти. У России очень тесные отношения с Беларусью, более того, большинство демонстрантов не сомневаются в этой связи. Я разговаривал с Владимиром Путиным 14 сентября. Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению правды результатов выборов и к освобождению политических заключенных", - заявил Макрон.

Французский гарант восхитился смелостью активистов, особенно женщин, и поддержал белорусскую оппозицию в виде Светланы Тихановской и допустил встречу с ней в Вильнюсе.

"Я впечатлен смелостью демонстрантов. Они знают, на какой риск они идут, устраивая шествия каждые выходные, и тем не менее они продолжают движение за оживление демократии в этой стране, которая так долго была лишена этого. В частности, уважение вызывают женщины, которые проводят марши каждую субботу", - добавил он.

Напомним, Александр Лукашенко ответил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который заявил, что готов стать посредником между белорусской властью и протестующими. По мнению Лукашенко, Европа слишком озаботилась проблемами Беларуси, поскольку это "удобный случай отвлечь внимание от своих проблем".

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности страны ситуацию в Беларуси. В Кремле заявили, что вмешательство в белорусские дела извне неприемлемо.

Также "Страна" писала, что против координаторов оппозиции в Беларуси завели уголовное дело.