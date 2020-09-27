В Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, резко обострилась обстановка и начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. В ходе боев уничтожены три азербайджанских танка и 12 зенитных установок Армении.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, в пресс-службе Минобороны Армении утверждают, что отбили атаки Азербайджана в которых противник потерял три единицы тяжелой боевой техники и неизвестное количество солдат, бои продолжаются.

В свою очередь, Баку сообщает об уничтожении 12 ЗРК Армении и анонсирует начало контрнаступательной операции по всей линии фронта "для обеспечения безопасности мирного населения".

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявил следующее: "Как отметил командующий армией обороны Арцаха генерал-майор Джалал Арутюнян, азербайджанские войска в 07:10 (06:10 по Киеву) перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения, но были отброшены назад. Противник понес человеческие и материальные потери. В частности, три танка. Бои продолжаются".

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

В свою очередь в Баку назвали свою версию конфликта. "Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта", - заявили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, на Кавказе очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Армении продолжают обстрелы в сторону азербайджанских пограничников. Стало известно о двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках.

Как сообщала "Страна", ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненых. О потерях с армянской стороны не заявлялось.