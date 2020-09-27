Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко, который был избран по округу №97 (Бровары), сообщил о выходе из партии, так как разочаровался в политике президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Владимир Александрович, в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею за изменение отношения власти к людям. Прошло почти два года, но, к сожалению, ничего не изменилось.

А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старой элитой, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будем. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - сказал он.

Выходит ли он из фракции "Слуга народа" он не сообщает. Хотя Галушко - мажоритарщик. А поэтому он может выйти из фракции без потери мандаты.

Напомним, как практически на всех прошлых выборах, на предстоящих в атаку вновь идут кандидаты-клоны. Это специально нанятые конкурентами люди, чьи ФИО похожи или идентичны одному из фаворитов избирательной гонки. Это старая мошенническая технология, применяющаяся от выборов к выборам, и получившая молчаливое одобрение новой власти. "Страна" узнала и о других уловках депутатов перед выборами.

Как сообщала "Страна", после того как Гео Лерос с трибуны Рады жестко раскритиковал Владимира Зеленского, его исключили из фракции "Слуги народа" и возбудили уголовное дело.