В США компании Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics создали собственную единоразовую вакцину от коронавируса, побочные эффекты которой признаны допустимыми, а действенность подтвердили на добровольцах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на MedRxiv.

Так, вакцина под названием Ad26.COV2.S, разработанная по примеру вакцины Johnson & Johnson от Эболы, Зика, ВИЧ и RSV, была создана на базе фрагмента вирусного белка, который быстрее, чем целая клетка вируса, вызывает иммунный ответ в виде вырабатывания организмом антител.

По итогам проводимых сейчас исследованиях на добровольцах от 18 до 55 лет, обе группы подопытных выработали антитела после введения препарата в течение 29 дней после вакцинации.

Побочные эффекты в виде лихорадки, головной боли, усталости, ломоты в теле и боли в месте инъекции быстро прошли и проявлялись не выраженно.

Всего планируется привлечь около 60 000 добровольцев в США и всем мире для подтверждения действенности и безопасности вакцины на широкой аудитории.

Напомним, в Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения вируса SARS-CoV-2. Исследователи планируют ввести 2 тысячам добровольцев разные виды вакцины от коронавируса, а затем подсадить частицы вируса. Таким образом ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата и через месяц после этого проведут "контрольное" заражение.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп готов первым в стране испытать на себе американскую вакцину от коронавируса, когда она будет готова.