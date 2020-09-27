По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине подтвердились 3 130 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 198 634 .

Вчера, 26 сентября в Украине выявили 3 833 новых случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло отметки в 195 504.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 959 пациентов с этим диагнозом (+ 56 за сутки). Выздоровели уже 87 882 жителя страны (+1 009). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 106 793 человека (+ 2 065 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что на фоне коронавируса в Украине выросла заболеваемость другими инфекционными недугами. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.

Также "Страна" рассказывала о том, что ученые нашли витамин, снижающий риск заражения и смерти от коронавируса.