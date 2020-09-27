В сирийском городе Рас-эль-Айн в результате взрыва заминированного автомобиля погибли семь человек, среди них двое детей. Еще четыре человека получили серьезные ранения.

Об этом в субботу, 26 сентября, информирует агентство SANA.

Так, по данным журналистам, автомобиль взорвался в центре города. Кем был заминирован автомобиль пока неизвестно.

Напомним, Рас-эль-Айн находится под контролем протурецких формирований вооруженной сирийской оппозиции. Кроме того, в этой местности действуют курдские отряды из "Сил народной самообороны", которые совершают вылазки против турецких войск и боевиков оппозиции.

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