Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который собрал на свою кампанию уже 466 млн долларов, создаст национальную комиссию по расследованию случаев полицейского насилия.

Об этом он заявил в субботу, 26 сентября, в эфире американского телеканала MSNBC.

"Мы должны двигаться дальше. Когда я буду президентом, будет национальная комиссия, которая будет работать в Белом доме, и мы соберем там все стороны и добьемся того, чтобы была проведена очень серьезная реформа в департаменте полиции", - сказал кандидат в президенты США.

По его словам, под сторонами он имеет в виду полицию и представителей общественности.

Байден добавил, что насилие неприемлемо и повторил, что в этом вопросе начинать надо уже сейчас с противодействия использованию чрезмерной силы, запрета удушающих приемов и пересмотра ордеров на обыск без стука в дверь, когда правоохранители могут неожиданно вломиться в квартиру в любое время суток.

Напомним, недавно в Луисвилле протесты против действий полиции переросли в массовые беспорядки, в ходе которых огнестрельные ранения получили два силовика. Причиной новых беспорядков стало решение суда, который отказался предъявлять обвинение в умышленном убийстве афроамериканки Бреонны Тейлор трем полицейским.

Как сообщала "Страна", в США не стихают протесты после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.