В Одессе 18-летний парень на BMW врезался в четыре машины. Фото
В субботу, 26 сентября, в Одессе произошло очередное ДТП. BMW под управлением 18-летнего водителя столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек.
Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области, как передает УНИАН.
По предварительным данным правоохранителей, 18-летний водитель BMW 320 ехал по улице Ришельевской и столкнулся с припаркованными автомобилями - VW Phaeton, Mazda 3, Range Rover и Nissan Micra.
От сильного удара один из автомобилей был отброшен на тротуар, в результате чего пострадал пешеход, 28-летний мужчина. Он был госпитализирован с травмой спины.
Очевидцы происшествия утверждают, что виновник ДТП сразу после удара пытался скрыться с места аварии, однако неравнодушные одесситы догнали его и передали в руки правоохранителей.
Обстоятельства аварии теперь должна установить полиция.
Напомним, недавно на Одесской трассе, в районе села Зозули, столкнулись две фуры. В результате аварии грузовики сгорели.
Ранее мы писали о том, как в Запорожье во время поездки на BMW по набережной трое иностранцев - студентов медвуза спровоцировали боковое столкновение с Nissan и врезались в рекламный щит.