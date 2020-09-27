В субботу, 26 сентября, в Одессе произошло очередное ДТП. BMW под управлением 18-летнего водителя столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области, как передает УНИАН.

По предварительным данным правоохранителей, 18-летний водитель BMW 320 ехал по улице Ришельевской и столкнулся с припаркованными автомобилями - VW Phaeton, Mazda 3, Range Rover и Nissan Micra.

От сильного удара один из автомобилей был отброшен на тротуар, в результате чего пострадал пешеход, 28-летний мужчина. Он был госпитализирован с травмой спины.

Очевидцы происшествия утверждают, что виновник ДТП сразу после удара пытался скрыться с места аварии, однако неравнодушные одесситы догнали его и передали в руки правоохранителей.

Обстоятельства аварии теперь должна установить полиция.

Напомним, недавно на Одесской трассе, в районе села Зозули, столкнулись две фуры. В результате аварии грузовики сгорели.

Ранее мы писали о том, как в Запорожье во время поездки на BMW по набережной трое иностранцев - студентов медвуза спровоцировали боковое столкновение с Nissan и врезались в рекламный щит.