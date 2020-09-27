Франция выразила соболезнование в связи с крушением Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, в результате которого погибли 26 человек.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, опубликованном на официальном сайте ведомства в субботу, 26 сентября.

"Мы с большим волнением узнали о гибели 26 человек в результате катастрофы, произошедшей в Украине. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким жертв, а также солидарность Франции с народом Украины", - говорится в заявлении.

Так же в Париже заявили, что Франция готова предоставить Украине любую помощь, "которую она сочтет полезной в этих обстоятельствах".

Напомним, в пятницу, 25 сентября, при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находилось 27 человек - курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Выжил один человек, курсант Вячеслав Золочевский.

Ранее мы писали, что соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Венгрии Янош Адер и глава Беларуси Александр Лукашенко.