Американский вирусолог Шэйн Кротти назвал главную "хитрость" нового типа коронавируса Covid-19.

Он добавил, что "хитрость" заключается в уклонении от первоначального врожденного ответа иммунной системы в течение значительного временного периода. По его словам, этим и определяется замедленная реакция организма на вторгнувшуюся в него инфекцию.

"В частности, вирусу удается избежать раннего ответа интерферона I типа", - уточнил Кротти, как сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее ученые обнаружили витамин, благодаря которому снижается риск заражения и смерти от коронавируса. Так, у людей же, которые заразились Covid-19, но не страдали дефицитом витамина D, риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.

Также мы писали, что по данным на утро 27 сентября количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 130 человек.