Исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что показатели коронавируса увеличились из-за продолжающихся протестов.

Об этом пишет РИА Новости.

"О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням акций протеста. Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины", - заявил Пиневич.

Напомним, что в последние дни в Беларуси коронавирусом заражаются ежесуточно около 300 человек. Всего в республике заболели 77 289 человек, выздоровели 74 046, скончались 813 пациентов.

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