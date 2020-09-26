Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер считает, что в рамках расследования причин крушения Ан-26 в Чугуеве необходимо проверить действия диспетчера аэродрома.

Об этом он сказал в ходе брифинга в субботу, 26 сентября, передает Укринформ.

"Я надеюсь, что оно (следствие - Ред.) будет закончено быстро, тем более, что глава государства дал поручение оперативно провести в рамках закона расследование", - сказал губернатор.

По словам Кучера, он опасается, "чтобы не сместились акценты", когда следствие будет давать оценку действиям ответственных лиц. Он добавил, что следствие должно обратить внимание на ситуацию с приоритетностью в посадке самолетов во время тренировочных полетов.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно сделать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - сказал Кучер.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находилось 27 человек - курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Выжил один человек.

Ранее мать одного из погибших пилотов сообщила, что ее сын жаловался на неисправность самолета.