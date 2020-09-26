Отец Вячеслава Золочевского, курсанта, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе в Чугуеве Харьковской области, сам пережил три падения самолета.

Об этом в субботу, 26 сентября, он рассказал изданию "Сегодня".

"Я падал три раза. То, что сын выжил, - это говорит о том, что он сын своего отца", - рассказал Виталий Золочевский.

Отец выжившего курсанта также рассказал, что Вячеслав при крушении Ан-26 получил лишь ушибы, обошлось без переломов.

"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", - добавил отец курсанта.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находилось 27 человек - курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 военных.

Ранее мы писали, что на борту Ан-26 также находился курсант Александр Скочков. Он был сыном штурмана Ил-76, который был сбит сепаратистами над Луганском.