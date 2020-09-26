Президент Венгрии Янош Адер выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

Соответствующее письмо венгерский лидер направил президенту Украины Владимиру Зеленскому в субботу, 26 сентября, как передает посол в Венгрии Любовь Непоп.

"Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Украины Владимиру Зеленскому соболезнования от имени Венгрии в связи с катастрофой в аэропорту города Чугуева самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины вечером 25 сентября", - написала дипломат в Facebook.

Она добавила, что Адер от себя лично и от имени венгерского народа выразил искренние соболезнования членам семей и близким погибших.

"В эти тяжелые часы испытаний мы искренне сочувствуем им и от всего сердца разделяем их большую боль. Раненым в этой катастрофе желаем скорейшего полного выздоровления", - цитирует президента Венгрии посол.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находилось 27 человек - курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Выжил один человек.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к украинцам, выразив соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета.