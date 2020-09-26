Хакеры взломали сайт Белорусской телерадиокомпании, в сюжете которой вместо трансляции официальных новостей появились кадры столкновений силовиков и протестующих.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировал кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих. Ответственность за нарушения в работе портала взяли на себя хакеры.

Онлайн-трансляция на сайте БТ, куда, в частности, входит телеканал "Беларусь 1", в субботу вечером стала недоступна. В редкие моменты, когда видео загружалось, вместо программ первого республиканского канала демонстрировались кадры с улиц, на которых силовики жёстко противодействуют протестующим.

В Telegram-канале хакеров, называющих себя "Кибер-партизанами", появилось сообщение, указывающее на причастность к перебоям в работе сайта БТ.

Пресс-служба телерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.

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