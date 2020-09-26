В американском штате Техас власти обратились к жителям с призывом не пить водопроводную воду, так как в ней был обнаружен микроб Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri - Ред.), поражающий головной мозг.

Об этом в субботу, 26 сентября, информирует пресс-служба Техасской комиссии по окружающей среде.

"Управление водного хозяйства было проинформировано о потенциальном наличии неглерии Фоулера в системе водоснабжения", - говорится в сообщении ведомства.

Распоряжение о запрете на использование водопроводной воды будет действовать во всех районах штата, кроме одного. Сейчас специалисты проверяют водохранилища на наличие бактерии. При этом власти штата пока не называют срок окончания работ. Чиновники рекомендуют использовать водопровод только для туалета.

Стоит отметить, что речь идет о проверке факта наличия микроба в основном источнике водоснабжения штата Техас, реке Бразос, которая является одной из крупнейшей в США.

Неглерия Фоулера - одноклеточный организм, который способен поразить головной мозг и вызвать менингоэнцефалит. Он попадает в организм человека через нос. Впервые от последствий, вызванных заражением, скончались несколько человек в 2011 и 2013 году в штатах Аризона и Луизиана.

Некоторые паразитологи утверждают, что потепление климата на планете может привести, или уже приводит, к размножению амеб-паразитов, в том числе и неглерии. Есть исследователи, которые не согласны с этой теорией.

Напомним, в феврале этого года в городе Апостолово Днепропетровской области из-за обнаруженного яда в Каховском водохранилище жителям рекомендовали не пить воду из крана.

Ранее мы писали о том, как на итальянском острове Сардиния задержали палестинца, которого подозревают в намерении добавить яд в городскую систему водоснабжения.