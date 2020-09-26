Экипажу самолета Ан-26, который разбился под Харьковом, дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"По имеющейся у меня информации, экипажу аварийного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в то время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился. При этом, было известно, что Ан-26 неисправен", - уверяет Кучер.

По его мнению, правоохранительные органы должны тщательно отработать именно эту версию.

"Последнее слово должно быть именно за следствием и соответствующей комиссией. Акцентирую, что это стратегически важно для обороноспособности нашего государства", - подытожил глава ОГА.

Отметим, что именно за пять минут до катастрофы у самолета отказал левый двигатель.

Также мы писали, что мать одного из погибших пилотов сообщила, что ее сын жаловался на неисправность самолета.