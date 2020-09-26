Маск показал фото первого корабля SpaceX Starship с готовым хвостом

Основатель Tesla и SpaceX американский предприниматель Илон Маск, который в начале месяца за один день потерял 14 миллионов долларов, опубликовал в Twitter новую фотографию космического корабля SpaceX Starship.

На снимке запечатлено хвостовое оперение на корпусе будущего корабля.

"На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 - в следующем месяце. Первый полет на 15 километров", - написал Маск.

По некоторым данным, на прототип впервые будет также установлено оперение и на носовом обтекателе. Кроме того, корабль получит три двигателя.

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